第19回朝日杯将棋オープン戦（主催：朝日新聞社・日本将棋連盟）は二次予選が進行中。11月26日（水）にはＡブロックの３局が行われました。このうち羽生善治九段―千田翔太八段の間で争われた予選決勝は羽生九段が116手で勝利。本戦進出を決めるとともに自身通算1600勝という節目の記録に到達しました。○意表の千田流四間飛車二次予選は８ブロックに分かれ、各ブロックの４人によるトーナメントを制した者が本戦へ進みます。羽生