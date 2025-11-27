シスレーから、2025年12月1日（月）より数量限定で発売される「シスレイヤ インテグラル ラ キュール キット」と「オールデイ オールイヤー N キット」。どちらも、シスレー最高峰のエイジングケアコレクションが詰まった豪華なコフレで、日々のスキンケアをラグジュアリーなひとときへと導いてくれます。数量限定なので、早めにチェックして♡ シスレイヤ インテグラル ラ キュ&