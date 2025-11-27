近畿圏を中心に約170店舗を展開するスーパーマーケット「万代(mandai)」。その惣菜部と日清食品がコラボした「完全メシ弁当」が人気を広げているらしい。えっ、っていうか「完全メシ」って弁当になってたの!? ……と、近畿圏以外の人ならビックリするかもしれない。「健康になれる夢のような惣菜を作りたい」というトップの想いから始まったこのプロジェクト、どんな苦労を経て形になったのか。東大阪市にある万代本社を訪れ、惣菜