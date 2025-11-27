「サーティワン アイスクリーム」は、12月1日（月）〜2026年2月28日（土）の期間限定で、テレビアニメ『ONE PIECE』とコラボレーションした「オリジナルステッカー付きONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ」を、全国の店舗で発売する。【写真】どっちも欲しい！ルフィ＆チョッパーの限定ステッカー■オリジナルステッカー付き今回登場する「オリジナルステッカー付きONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ」では