インコム・ジャパンはこのほど、自社で発行する「Visa eギフト ギフト包装付き」を全国のファミリーマートで販売開始した。○急なギフトニーズにも24時間365日対応Visa eギフト ギフト包装付きVisa eギフトは世界中のオンラインVisa加盟店で利用可能なギフトカード。受け取った人が、Amazonや楽天市場、海外ECサイトなどで幅広くネットショッピングに利用できるため、贈る側が何を贈るか迷う場面でも、選ぶ楽しさを贈れるプレゼン