福岡県は27日、県内の定点医療機関から報告された17〜23日のインフルエンザの感染者数が前週比1・57倍の3990人だったと発表した。1医療機関当たり32・70人となり、目安の30人を超えたため今季初の警報を発表した。両頰などに赤い発疹が出る伝染性紅斑（リンゴ病）は前週比1・11倍の97人で28週連続の警報レベル。新型コロナウイルスの感染者数は前週比0・71倍の78人だった。