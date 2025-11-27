和歌山県白浜町の白良浜海水浴場では、冬の到来を告げる風物詩「防砂ネット」が設置されました。白浜町の職員らが砂浜に木の杭を打ち込み、約２０ｍ間隔でネットを張っていきます。白良浜海水浴場の砂は粒子が細かくさらさらとしていて、冬の強い季節風にあおられると温泉街や道路まで飛ばされてしまうため、毎年この時期に防砂ネットを張っています。今年で４４年目を迎えるこの作業は、今や冬の訪れを告げる風物詩となっ