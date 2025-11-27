１１月２６日夜、大阪府豊中市で自転車に乗っていた８０代の女性が車にはねられ、頭の骨を折るなどの重傷です。車はそのまま逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。２６日午後７時過ぎ、豊中市大黒町３丁目の路上で「車と自転車の事故で自転車の女性が倒れている」と通行人の女性から消防に通報がありました。警察によりますと、倒れていたのは８０代の女性で病院に搬送されましたが、頭の骨が折れていたほ