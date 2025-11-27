◇欧州チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節(日本時間27日)レアル・マドリードのキリアン・エムバペ選手が7分間でハットトリックを達成する活躍を見せました。オリンピアコスとの対戦に臨んだレアル・マドリードは前半8分に先制を許します。しかし、同22分にエムバペ選手の同点ゴールで試合を振り出しに戻すと、同24分、29分にもゴールを重ね、逆転に成功。エムバペ選手はわずか6分42秒で3本のゴールを決め、ハットトリックを