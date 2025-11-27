医師が処方する薬のうち、市販薬と同じ効能などがある「OTC類似薬」の見直しについて、厚生労働省は、医療保険の対象からは外さないという方針を示しました。医療費を削減し、現役世代の保険料などを軽減するため、医師が処方する薬のうち、市販薬と同じ有効成分や効能があるOTC類似薬については、患者負担を増やすことが検討されています。厚労省は、27日午前、専門家らの部会に、OTC類似薬を公的医療保険の対象からは外すことは