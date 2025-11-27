１１月２６日、大阪市淀川区の府道でバイクと接触して逃走し、運転していた男性を死亡させたとして、トラック運転手の男が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、吹田市のトラック運転手・崎浦旬也容疑者（５６）です。警察によりますと、崎浦容疑者は２６日午前８時過ぎ、大阪市淀川区十三東の府道でトラックを運転中、車線変更した際にバイクと衝突してそのまま逃走し、バイクを運転していた吹田市の自営業