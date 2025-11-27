タレントの加護亜依（37）が、「めちゃママに似てきた」という13歳長女の姿を公開した。【映像】13歳長女との2ショットやハワイでのビキニ姿13歳の長女、8歳の長男、2人の子どもを育てている加護。これまでInstagramで、ベッドで子どもに抱きつく姿や、ハワイで撮影した美しいスタイル際立つ黒のビキニショットなど、プライベートの様子を公開してきた。13歳長女との2ショット公開2025年11月26日にはストーリーズを更新し、