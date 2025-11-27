ドジャースが秘蔵写真を公開し、大きな反響を呼んでいる。激闘のワールドシリーズ第７戦後、紙吹雪が舞ったグラウンドで寝そべり、笑みを浮かべるデーブ・ロバーツ監督。球団はチームを爆笑に包んだ行動が転機だったと紹介した。「ワールドシリーズの軌跡を変えた秋について考える。ありがとう、ドク（ロバーツ監督の愛称）」と記され、公開された秘蔵写真。ＷＳ第７戦後、表彰式、シャンパンファイトを終えた中、紙吹雪が舞う