『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』で「霊とコミュニケーションは取れるのか？」を検証。幽霊が出ると言われるお化け屋敷を訪れ、霊と“サイコロゲーム”を行うと言う前代未聞の実験を行った。【映像】幽霊とゲームをする様子本番組はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛と