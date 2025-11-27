広島の坂倉将吾捕手（２７）が２７日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１０００万減の１億４０００万円でサインした。プロ９年目で初のダウン査定となった。（金額は推定）今季は３月の右手中指骨折の影響もあり、開幕は２軍スタート。４月下旬に１軍復帰を果たすも、１０４試合で打率・２３８、５本塁打、３７打点、盗塁阻止率は・１８１と攻守に精彩を欠くシーズンとなった。１年を振り返り、「指の