東京電力・柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は、年内に地元同意が得られた場合、早ければ来年1月にも再稼働ができるとの見解を示しました。柏崎刈羽原発を巡っては、花角知事が再稼働を容認する判断を示したうえで、県議会に信を問うと表明。最大会派の自民党が知事の判断を信任する方針を決めていて、地元同意の手続きは年内にも完了する見込みです。柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は27日、地元同意が得られた場合、原子力規制庁に対し原