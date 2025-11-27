巨人の山瀬慎之助捕手が２７日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、今季の年俸６８０万円から３２０万アップの１０００万円（金額は推定）でサインした。６年目の今季は課題の打撃で成長し、２軍で打率３割２厘をマーク。９月下旬に初昇格し、１０月１日の中日戦（東京ドーム）でプロ初打点も挙げたが、出場はその１試合にとどまった。出場機会を求め、さまざまな可能性を模索。球団との話し合いを進める中で、一度は契約更改