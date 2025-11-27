「熊本型放牧」で阿蘇の草原に放牧されていた牛が、本格的な冬を前にそれぞれの牧場に帰っていきました。 【写真を見る】牛舎に戻る放牧牛 熊本型放牧は、繁殖牛を阿蘇の草原に放牧するもので、牛の運動量が増えるといったメリットの他、毎年、預ける農家にとっては飼育コストが安定します。 今年は熊本市や山鹿市など、21軒の農家が延べ200頭の牛を預け、約7か月間の放牧期間が終わり、農家の人たちが牛を迎えに来ました。 畜