巨人の甲斐拓也捕手が２７日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、現状維持の年俸３億円（金額は推定）でサインした。ＦＡでソフトバンクから加入して１年目の今季は、６８試合に出場して打率２割６分、４本塁打、２０打点。投手陣を懸命にリードして攻守に奮闘した。しかし８月２３日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）の守備で右手中指を骨折。１７年に１軍定着して以降、初の負傷による離脱を味わい、シーズン中の復帰はかなわなかった