１１月９日のみやこＳで５着だったドゥラエレーデ（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）は、西村淳也騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで鳴尾記念・Ｇ３（１２月６日、阪神競馬場・芝１８００メートル）に向かうことが分かった。１１月２７日、池添調教師が発表した。この日は、栗東のＣＷコースで５ハロン７１秒４―１１秒５を馬なりでマーク。池添調教師は「鳴尾記念に向かいます。今朝はジョッキーに感触をつかんでも