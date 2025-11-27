元プロ野球選手・清原和博氏の元妻でモデルの亜希が２７日、自身のインスタグラムで手作り弁当を披露した。「久しぶりのお弁当投稿です」と亜希。「改めて子供達に作っていたお弁当とは全くタイプが違うｗｗパンチ効いてないわぁ〜」と伝え、「命名パンチ無し弁当」としたぎっしりに詰められた弁当の写真をアップした。そして「今ハマってる牛とこんにゃくのおこわを筆頭に、豚しんこ、ゆで卵と三つ葉のサラダ、ハラス、