今日27日午後から明日28日にかけて西日本、東日本を中心に黄砂が飛来する見込みです。見通しは10キロ未満となるでしょう。洗濯物や車が汚れたり、アレルギー症状がひどくなる可能性もあるため、影響に注意を。視程が5キロ未満となった場合には、交通に影響することも。明日28日にかけて黄砂注意今日27日午後から明日28日にかけて西日本、東日本を中心に黄砂が飛来する見込みです。西日本は九州や中国地方を中心にやや濃い黄砂が予