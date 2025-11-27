【モデルプレス＝2025/11/27】モデルの森絵梨佳が11月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】37歳美人モデル「珍しいおかず」入りの手作り弁当◆森絵梨佳、息子への手作り弁当披露森は「本日の小学生弁当」と記し、里芋のコロッケ、マカロニサラダ、ピーマンの塩昆布和え、ミニトマトなどが彩り良く詰められた弁当を公開。「母に急なフリータイムが訪れた！」とコメントし、その時間の