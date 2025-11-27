【モデルプレス＝2025/11/27】元モーニング娘。の加護亜依が11月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】37歳元モー娘。「めちゃママに似てきた」母との2S◆加護亜依、母との仲良し2ショットを披露加護は「大好きママ」「めちゃママに似てきた」とぴったりと寄り添い鏡越しに撮影された2ショットを公開。加護はネイビーのジャージにリボン付きのヘアバンドを合わせ、母親