県と鹿児島市がサッカースタジアムの有力な候補地として2か所を挙げるなか、下鶴市長が、この2か所が候補地になり得るかを調べる費用を、来月の市議会に提案することを明らかにしました。 (鹿児島市 下鶴隆央市長)「今回の調査により比較検討できる材料をそろえた上で、なるべく時間軸を意識して候補地の決定に取り組んでいきたい」 鹿児島市が整備を目指すサッカースタジアムについて、先週、県と市は、いずれも鹿