弓道の夏の全国大会で活躍した、鹿児島玉龍中学校と松元中学校の生徒が、鹿児島市の下鶴市長を表敬訪問しました。 市役所を訪れたのは、鹿児島玉龍中学校の男子弓道部の4人と、松元中学校の女子弓道部の3人です。 玉龍中の男子弓道部は、東京で行われた全国中学生弓道大会に県代表として出場。団体の部で5位に入賞しました。 松元中の女子弓道部も、全国大会の団体の部で優秀賞と技能優秀賞を獲得しました。 （鹿児島玉龍中3年