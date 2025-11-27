庄内浜の食文化の魅力をPRする「庄内浜文化伝道師」に27人が新たに認定され、26日、認定証が交付されました。「庄内浜文化伝道師」は山形県の庄内浜で水揚げされるおよそ130種類の魚介類の魅力を広く伝える活動をしています。2007年に活動が始まってからこれまで281人が山形県の認定を受けましたが、県外への転出や離職などで人材が減少傾向にあり、ことし、8年ぶりに新たな募集が行われました。9月に行われた筆記と調理実技の試験