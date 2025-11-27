陸上小学生男子100メートルで日本最速の記録を打ち立てた久留米市の小学6年生が、市長を表敬訪問しました。 11月21日、久留米市の原口新五市長を訪ねたのは、御井小学校6年の目野惺大（せいた）さんです。目野さんは、2日に開催された全国小学生陸上競技交流大会の6年男子100メートルの部門で優勝しました。予選では、これまでの最速記録である11秒72を0秒09更新し、11秒63を記録。日本の小学生の史上最速記録を樹