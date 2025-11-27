27日午前、山形県三川町の住宅で火事があり、午前11時現在、消火活動が続けられています。出火当時、この家の住人は全員外出していたとみられ、けが人はいないということです。消防によりますと、27日午前8時40分ごろ、三川町神花で「住宅の1階部分から火が出ている」と近隣住民から119番通報がありました。通報からおよそ2時間後の午前11時前に延焼の恐れがない鎮圧状態となりましたが、依然、鎮火には至っておらず消火活動が続け