27日、香港の高層マンションで発生した大規模な火災で、これまでに44人が死亡しました。香港北部の高層マンションで、26日に発生した大規模火災で、香港の消防当局はこれまでに少なくとも44人が死亡62人がケガをしたと明らかにしました。また、200人以上と連絡が取れなくなっています。現場は8棟の高層マンションが集まっていて、隣接する7棟に延焼し、27日朝の時点で4棟の火は消し止められましたが、残りの3棟では現在も消火活動