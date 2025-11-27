3年前、伊那市の住宅で高齢の女性が殺害され印鑑や通帳などが奪われた事件の裁判員裁判で27日、検察側は強盗殺人などの罪に問われている被告の男に対し無期懲役を求めました。強盗殺人の罪などに問われているのは伊那市西箕輪の無職、橋爪亮太被告（30歳）です。起訴状などによりますと橋爪被告は3年前の12月1日の深夜から翌日の昼すぎにかけて、伊那市の住宅で原貴努代さん（当時85）の首を何らかの方法で絞めて殺害し印鑑や通帳