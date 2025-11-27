東京・新宿歌舞伎町のキャバクラで、勤務する女性に「500万円あげるが、贈与税が先に必要」などとウソを言って、現金100万円をだまし取ったとして60歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、中谷昌弘容疑者はことし7月、新宿歌舞伎町のキャバクラ店で、従業員の女性に「500万円あげるよ」「先に贈与税が必要」などとウソを言って、現金100万円をだまし取った疑いがもたれています。中谷容疑者は現金を渡しておらず、調べに対