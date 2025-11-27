フリーアナウンサーの森香澄（30）が26日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演した。この日、番組で行われた企画は「うそトーク王決定戦」。嘘みたいな本当の話3つ披露し、1つだけ紛れ込んでいるうそエピソードを見破るというもの。相手のうそを見抜くことは「結構得意」と自信満々の森。「結構MCやってたじゃないですか、アナウンサーで。（話を）振るとエピソード話すけど、この人多分