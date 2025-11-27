11月28日は「い・い・にゃ」ということで、「ネコに感謝する日」となっています。「ネコの街」と呼ばれるトルコ・イスタンブールから音楽好きのネコの話題をお伝えします。イスタンブールの地下鉄の駅でアーティストが音楽を奏でている足元で気持ち良さそうに聞き入っているのは「ネコ」です。演奏している人もチップを入れる人も楽器ケースに居座るネコに驚くことはありません。国民の99％がイスラム教徒のトルコ。イスラム教の預