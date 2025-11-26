「彼とこのまま付き合っていて大丈夫かな…？」そんな不安がふとよぎる瞬間、ありませんか？交際が長くなるほど見えにくくなる“違和感”こそ、将来を考える上で見逃せない重要なサイン。そこで今回は早めに手放すべき、将来が見えない男性に共通する「特徴」を紹介します。「モラハラ体質」で人を見下すところがあるいつも上から目線で指示ばかり、意見を求めても最終的には否定される…。そんな彼は、無意識のうちに人を支配しよ