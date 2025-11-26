心が疲れている日ほど、無理に笑わせようとはせず、静かにそばにいてくれる――。そんな男性の優しさは、誰にでも向けられるものではありません。そこで今回は、弱ったあなたにだけ男性が自然と見せてしまう“本命サイン”を紹介します。落ち込んだ本命女性を前にすると、男性は“慎重”になる本命女性が落ち込んでいる時、男性はあなたの反応に敏感になり、普段よりも言葉を選ぶようになります。いつもの軽いノリを封印するのは、