レアル・マドリーのFWキリアン・ムバッペがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)で歴史的なハットトリック達成した。アメリカ『ESPN』が伝えている。ムバッペは26日に敵地で行われたリーグフェーズ第5節オリンピアコス戦(○4-3)で先発フル出場。前半22分から同29分までに3ゴールを挙げる活躍を見せた。同メディアによると、6分42秒でのハットトリックは大会史上2番目のスピード記録。ムバッペは後半にも1ゴールを奪い、得点ラン