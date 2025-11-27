ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズは、11月19日（現地時間18日、日付は以下同）のユタ・ジャズ戦で今シーズン初出場を飾ったことで、NBA歴代最長のキャリア23シーズン目がスタートした。 坐骨神経痛を乗り越えてコートに戻ってきた“キング”は、その試合で11得点3リバウンド12アシストをマーク。24日のジャズ戦でも17得点6リバウンド8アシストを残すと、26日のロ