若い頃より姿勢が悪くなった、下半身にお肉がつきやすくなったと感じているなら、下半身太りを解消し、腰まわりをスッキリと引き締められるピラティスの簡単エクササイズ【ブリッジ】がおすすめ。体幹と骨盤底筋を同時に鍛えることができ、続けるほどに背骨が理想のS字カーブを取り戻せて、全身の見た目印象が劇的に若返ります。骨盤底筋の強化こそ、腰まわり引き締めのカギ下半身太りや下腹ぽっこりの原因の１つが、加齢や出産で