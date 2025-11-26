一緒にいる時間は多いはずなのに、なぜか心が軽くならない。むしろ「一緒にいると、なんか疲れる…」と感じる相手っていますよね。気づけばあなたばかりが気を遣い、相手に合わせ、疲れがたまっていく…。そこで今回は、そんな“消耗系男子”の特徴を紹介します。自分の気持ちを説明しない話し合いになると黙り込む、感情を言葉にしてくれない。そういう男性は、知らないうちにあなたに負担をかけています。「何を考えているのかわ