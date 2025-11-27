【疲労回復＆リラックスギア最前線】「医療目的には使えません」の表記が当たり前だったスマートウォッチ。しかし近年は医療レベルの精度を持った機種も一般化しつつあるとか。さらには、スマートリングでも健康管理目的の機種が増加中…など、いま勢いのあるウェアラブルデバイス。ぜひ日々の生活に取り入れたい！＊＊＊【Part 1】デジタル＆家電ハイスペック化が進むウェアラブルデバイス。街中でも着用している人を多く