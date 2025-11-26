乾燥・静電気・湿気…。冬は、40代の髪が一年の中でもっとも広がりやすく、まとまりにくい季節。朝のスタイリングに時間をかけても、外に出た瞬間に“もわっ”と広がり、疲れて見えてしまうこともありますよね。でも、毎日のちょっとしたメンテだけで、髪は驚くほど落ち着きます。そこで今回は、【自然にまとまる髪へ導く】簡単メンテ術を紹介します。広がりの原因は“根元”にあり。ドライヤーは最初の30秒が勝負髪の広がりを抑え