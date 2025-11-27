Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramのストーリーズを更新。若井滉斗とのモノクロのプリクラ風ショットを公開し、ファンの間で大きな話題となっている。 【画像】大森元貴×若井滉斗の“写り込み”ショット／ライブフィルム＆ドキュメンタリーのグッズ紹介も“かわいい”と話題 ■無表情の大森元貴と多彩な表情を見せる若井滉斗 3枚連なったプリントには、左に大森、右に若井が並んで写っている。大