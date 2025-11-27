ファジアーノ岡山の元日本代表DF立田悠悟(27)が26日に自身のインスタグラム(@yugo.tatuta)を更新し、俳優・作家の松宮なつさん(34)との結婚を報告した。前日25日にクラブから入籍が発表されていた立田。「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、次のように続けた。「この度、俳優・作家の松宮なつさんと結婚する運びとなりました。とても多才で人として尊敬でき、可愛らしく、自分のことの様に僕の事を考えてくれる優しい