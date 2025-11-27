帰省より「Uターン」時が混雑する見込み！NEXCO3社と本四高速、日本道路交通情報センターは2025年11月26日（水）、年末年始期間（12月26日〜2026年1月4日）における高速道路の渋滞予測を発表しました。【渋滞を避けるには？】これが年末年始の「渋滞予測＆回避策」です（写真・グラフで見る）今回、10km以上の渋滞回数は、全国の上下線合計で210回（下り線84回、上り線126回）と予測されています。2025年の年末は曜日の並び