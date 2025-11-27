株式会社BANDAI SPIRITSは11月21日、人気TVアニメ『ONE PIECE』とNBAとのコラボレーション商品を展開すると発表した。第一弾商品として、「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY」を12月5日より「ONE PIECE BASE SHOP」で、12月11日より公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で発売する。 今回の取り組みは、アニメとスポーツという異なるカルチャーを融合させ、双方のブランド価値向