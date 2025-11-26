デート中、ふと訪れる“沈黙の時間”。「話題なくなった？」「脈なしなのかな…」と不安になる瞬間ですが、実はこの“気まずい間”こそ恋を進める大事なサインになることがあるんです。自然に流れる「静けさ」は、２人の関係が変わるきっかけになります。沈黙が訪れるのは“安心している証拠”緊張感が薄れ、相手に対して安心感が芽生えると、人は沈黙を怖がらなくなっていきます。話題を用意しなくても、その場が心地よければ、そ