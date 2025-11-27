吉野家から「牛玉スタミナまぜそば」に続く麺メニュー第2弾として、「牛肉玉ラーメン鍋膳(とんこつ)」が2025年11月27日に登場しました。牛肉、玉子、野菜、麺を濃厚なとんこつ醤油スープと共に楽しめる新感覚のラーメン鍋で、煮込みラーメンやつけ麺風で楽しめるとのこと。どんな味かめちゃくちゃ気になったので、実際に食べてみました。吉野家麺メニュー第2弾！「牛肉玉ラーメン鍋膳(とんこつ)」 | 吉野家公式ホームページhttps:/