MISIAが、2026年1月21日に発売するLIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』のジャケット写真を解禁した。◆MISIA 画像今作は、約3年半ぶり15枚目のオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』を引っ提げ、全国11都市27公演20万人を動員した全国アリーナツアー＜THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES＞から、ツアーファイナルを飾った日本武道館公演を完全収録している。完全生産限定盤は、30cmを超えるLP