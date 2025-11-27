DEENが、バンドブームを代表する80年代のジャパニーズロックをカバーしたアルバムのリリースを発表した。2021年にリリースしたDEEN初のジャパニーズシティポップカバーアルバム『POP IN CITY』に続く、5年ぶりのカバーアルバム『ROCK IN CITY』。今作は、バンドブームを代表する80年代のジャパニーズロックバンドの名曲をカバーした作品になっているという。BOØWY、REBECCA、ZIGGY、安全地帯、COMPLEX、X JAPAN、THE BLUE HEA